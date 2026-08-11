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Корнев с пятым временем вышел в полуфинал ЧЕ на 100 м в/с, Минаков и Гирёв не отобрались

Корнев с пятым временем вышел в полуфинал ЧЕ на 100 м в/с, Минаков и Гирёв не отобрались
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Российские пловцы Егор Корнев, Иван Гирёв, Александр Щёголев и Андрей Минаков приняли участие в квалификации чемпионата Европы – 2026 в Париже, Франция, на дистанции 100 м вольным стилем.

Лучшим в предварительных заплывах стал олимпийский чемпион 2024 года действующий чемпион мира на этой дистанции румынский пловец Давид Попович (47,13).

Лучшее время среди россиян показал Егор Корнев (47,97). Это пятое время дня, он квалифицировался в полуфинал. Также успешно преодолел квалификацию Александр Щёголев (48,36), у него 10-е время в предварительных заплывах (он плыл в группе с Поповичем).

Иван Гирёв (48,43, 13-е время) и Андрей Минаков (49,09, 35-е время) в полуфинал не прошли.

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Медальный зачёт ЧЕ-2026 по водным видам спорта
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