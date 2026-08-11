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Синхронист Захар Трофимов высказался о давлении в сборной России

Синхронист Захар Трофимов высказался о давлении в сборной России
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Двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта в синхронном плавании Захар Трофимов рассказал, давит ли на него нахождение в сборной России.

– На вас давит статус российского синхронного плавания, что мы всегда должны побеждать?
– Тот факт, что я в сборной России, и то, что у нас была и будет золотая сборная, конечно, давит. Хочется так же, а получается, где-то пока не дотягиваю, – сказал Трофимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Сборная России является самой титулованной сборной в истории синхронного плавания. Начиная с Игр 2000 года в Сиднее и заканчивая Олимпиадой 2020 года в Токио (прошедшей в 2021 году), российские синхронистки выиграли абсолютно все золотые медали в дисциплинах, в которых принимали участие.

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