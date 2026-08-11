Евгения Чикунова и Юлия Ефимова вышли в полуфинал ЧЕ-2026 на дистанции 100 м брассом

Российские пловчихи Евгения Чикунова, Юлия Ефимова и Ралина Гилязова приняли участие в квалификационных заплывах на дистанции 100 м брассом в рамках чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта, который проходит в Париже, Франция.

Лучший результат среди россиянок в предварительных заплывах продемонстрировала Чикунова (1.06,89), это восьмое время дня. Евгения квалифицировалась в полуфинал. Также в полуфинал прошла и Ефимова. Юлия преодолела дистанцию за 1.07,38 (12-е время дня).

Ралина Гилязова продемонстрировала 15-й результат дня (1.07,70) и могла квалифицироваться в полуфинальные заплывы, однако по правилам в полуфинал могут выйти только две представительницы одной страны.