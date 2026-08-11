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Захар Трофимов: когда родители отдали меня в фигурное катание, я выходил на лёд и плакал

Захар Трофимов: когда родители отдали меня в фигурное катание, я выходил на лёд и плакал
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Российский синхронист Захар Трофимов рассказал, какими видами спорта занимался до попадания в синхронное плавание.

«В самом детстве родители меня отдали в фигурное катание, но там я выходил на лёд, вставал в угол и плакал.

Потом меня отдали в спортивную гимнастику, где я занимался девять лет, это вы можете заметить по моей акробатике на суше, а также я занимался и футболом, конечно, как и любой другой пацан, у меня был такой период. Но в синхронное плавание меня, грубо говоря, занесло, это долгая история. Если в двух словах – всё произошло случайно», – сказал Трофимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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