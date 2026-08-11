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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 2. Вечерняя сессия
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Ефимова — о чемпионате Европы: праздник, цель — съездить на экскурсию

Ефимова — о чемпионате Европы: праздник, цель — съездить на экскурсию
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Трёхкратный призёр Олимпийских игр по плаванию россиянка Юлия Ефимова рассказала о своём настрое на чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта.

«Могла бы и лучше. Очень сильно хотелось, начала по времени хорошо, но не в своём темпе. Нужно сбавлять темп, выходить на свой, на 17-18 циклов и заканчивать быстрее.

Отличный настрой, радостно, весело. Праздник, заряжаюсь эмоциями. Цель – съездить на экскурсию. Последний чемпионат Европы? У меня каждый день как последний», – передаёт слова Ефимовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Юлия Ефимова вышла в полуфинал ЧЕ-2026 на дистанции 100 м брассом.

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