Муратори побил юниорский рекорд мира Колесникова на 200 м на спине

Российские пловцы Алексей Ткачёв и Георгий Смирнов приняли участие в квалификационных заплывах на дистанции 200 м на спине в рамках чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта, который проходит в Париже, Франция.

Лучшим в квалификации стал французский пловец Натан Муратори. Его результат – 1.54,87. Тем самым Муратори побил юниорский рекорд мира на этой дистанции, который принадлежал россиянину Клименту Колесникову (1.55, 14). Колесников установил его в 2017 году.

И Ткачёв, и Смирнов смогли квалифицироваться в полуфинальный раунд соревнований. Алексей в предварительном заплыве показал итоговое 11-е место (1.56,86). Смирнов преодолел дистанцию за 1.56,90 (12-е время дня).