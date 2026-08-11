15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 2. Вечерняя сессия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Муратори побил юниорский рекорд мира Колесникова на 200 м на спине

Муратори побил юниорский рекорд мира Колесникова на 200 м на спине
Комментарии

Российские пловцы Алексей Ткачёв и Георгий Смирнов приняли участие в квалификационных заплывах на дистанции 200 м на спине в рамках чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта, который проходит в Париже, Франция.

Лучшим в квалификации стал французский пловец Натан Муратори. Его результат – 1.54,87. Тем самым Муратори побил юниорский рекорд мира на этой дистанции, который принадлежал россиянину Клименту Колесникову (1.55, 14). Колесников установил его в 2017 году.

И Ткачёв, и Смирнов смогли квалифицироваться в полуфинальный раунд соревнований. Алексей в предварительном заплыве показал итоговое 11-е место (1.56,86). Смирнов преодолел дистанцию за 1.56,90 (12-е время дня).

Календарь ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Медальный зачёт ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Материалы по теме
Пловец из России порвал всех на чемпионате Европы. Заодно и рекорд снёс!
Пловец из России порвал всех на чемпионате Европы. Заодно и рекорд снёс!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android