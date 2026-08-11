Ефимова — о сборной Аргентины: все видели, как она некрасиво играла, я за честный спорт

Трёхкратный призёр Олимпиад, шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала, за кого болела на чемпионате мира — 2026 по футболу, который выиграла сборная Испании.

«За кого болела на футбольном ЧМ? Всё менялось, но за всех, кроме Аргентины. Очень много, по крайней мере в Америке, но и по всему миру, пропагандируют, что не всё так чисто. И мы все видели, как Аргентина играла. Я за честный спорт и игру. Месси всё равно один из самых лучших, но сама Аргентина играла не очень красиво.

Роналду один из лучших, мне нравится Джуд Беллингем, красивый, воспитанный, отличный парень. У нас в Лос-Анджелесе большое коммьюнити ребят из Бразилии, мы с ними общались, и болели за Норвегию. Классная команда, болельщики, придумали эту классную фишку с греблей, завоевали сердца всех болельщиков», – передаёт слова Ефимовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.