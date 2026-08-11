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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 2. Вечерняя сессия
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Рекордсменка мира Чикунова рассказала о самочувствии на ЧЕ в Париже

Рекордсменка мира Чикунова рассказала о самочувствии на ЧЕ в Париже
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Многократная чемпионка России по плаванию Евгения Чикунова высказалась об уровне конкуренции на чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта.

«Всё здесь нравится, бассейн классный. Очень хорошо здесь плывётся. Хочу хорошо проплыть. Для начала нормально, очень быстро плывут, приходится уже с утра выкладываться. Конкуренция на уровне, высокие скорости, всё идёт хорошо», – передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Евгения Чикунова вышла в полуфинал чемпионата Европы – 2026 на дистанции 100 м брассом, показав восьмое время дня.

ЧЕ-2026 по водным видам спорта проводится с 29 июля по 16 августа.

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