Рекордсменка мира Чикунова рассказала о самочувствии на ЧЕ в Париже

Многократная чемпионка России по плаванию Евгения Чикунова высказалась об уровне конкуренции на чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта.

«Всё здесь нравится, бассейн классный. Очень хорошо здесь плывётся. Хочу хорошо проплыть. Для начала нормально, очень быстро плывут, приходится уже с утра выкладываться. Конкуренция на уровне, высокие скорости, всё идёт хорошо», – передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Евгения Чикунова вышла в полуфинал чемпионата Европы – 2026 на дистанции 100 м брассом, показав восьмое время дня.

ЧЕ-2026 по водным видам спорта проводится с 29 июля по 16 августа.