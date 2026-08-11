Ефимова — о футбольном «Спартаке»: когда-нибудь обязательно станет чемпионом

Трёхкратный призёр Олимпиад, шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова ответила на вопрос, может ли московский «Спартак» в сезоне-2026/2027 выиграть Альфа-Банк РПЛ. Ефимова — болельщица клуба.

«Зачем мне абстрагироваться… Матчи «Спартака» давно не смотрела, зато смотрела весь чемпионат мира практически, поскольку была в той временной зоне. Всё шикарно, много интриги. Посетить матчи так и не получилось.

Может ли «Спартак» стать чемпионом? Конечно, выиграть надо. Когда-нибудь обязательно станет. В этом сезоне или нет – уже посмотрим», – передаёт слова Ефимовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.