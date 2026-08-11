Пловец Корнев высказался о квалификации в полуфинал на дистанции 100 м вольным стилем

Российский пловец Егор Корнев высказался о том, что вышел в полуфинал чемпионата Европы – 2026 в Париже, Франция, на дистанции 100 м вольным стилем с пятого места в квалификации.

«Я спокойно плыл, не напрягался. Задача была спокойно, малой кровью отобраться на вечер, мне ещё вечером плыть две дистанции. Надо было проплыть спокойно, не тратить особенно силы.

С румыном поговорили, обычный парень. Давиду Поповичу надо было быстро плыть, себя форсировать, чтобы разогнаться на вечер, на следующий день. По-другому это не работает. А я уже разогнанный, мне зачем по-быстрому плыть сейчас. Я не ведусь на это всё, мне всё равно», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.