Россиянка Чикунова заявила, что Санкт-Петербург лучше Парижа

Российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала об условиях проживания на чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта и поделилась своими впечатлениями от Парижа.

«Условия нормальные, слышала, кто-то говорил про питание, но для меня всё нормально. Пока всё устраивает, гречку не привезла сюда. Единственное, что смущает, – очереди в столовую. На обеде приходится долго стоять и ждать.

Я в первый раз в Париже, увидела Эйфелеву башню. Стоит, красивая. К сожалению, много времени не будет посмотреть город. Питер лучше, однозначно», – передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

ЧЕ-2026 по водным видам спорта проходит в Париже с 29 июля по 16 августа.