Россия с лучшим временем вышла в финал смешанной комбинированной эстафеты 4x100 м на ЧЕ
Сборная России с лучшим результатом в квалификации вышла в финал чемпионата Европы – 2026 в Париже, Франция, в смешанной комбинированной эстафете 4x100 м.
Россию в предварительных заплывах представили Павел Самусенко, Иван Кожакин, Арина Суркова и Алина Гайфутдинова. Время россиян – 3.43,02 (это лучший результат в квалификации).
Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Смешанная комбинированная эстафета, 4x100 м. Квалификация:
- Россия — 3.43,02.
- Франция — отставание 1,25.
- Великобритания +2,67.
- Испания +2,85.
- Греция +2,88.
- Польша +3,21.
- Нидерланды +3,66.
- Германия +4,50.
Отметим, что финал данной эстафеты пройдёт сегодня, 11 августа, начало в 21:06 мск.
Материалы по теме
Комментарии