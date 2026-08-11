Россия с лучшим временем вышла в финал смешанной комбинированной эстафеты 4x100 м на ЧЕ

Сборная России с лучшим результатом в квалификации вышла в финал чемпионата Европы – 2026 в Париже, Франция, в смешанной комбинированной эстафете 4x100 м.

Россию в предварительных заплывах представили Павел Самусенко, Иван Кожакин, Арина Суркова и Алина Гайфутдинова. Время россиян – 3.43,02 (это лучший результат в квалификации).

Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Смешанная комбинированная эстафета, 4x100 м. Квалификация:

Россия — 3.43,02. Франция — отставание 1,25. Великобритания +2,67. Испания +2,85. Греция +2,88. Польша +3,21. Нидерланды +3,66. Германия +4,50.

Отметим, что финал данной эстафеты пройдёт сегодня, 11 августа, начало в 21:06 мск.