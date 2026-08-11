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Россия с лучшим временем вышла в финал смешанной комбинированной эстафеты 4x100 м на ЧЕ

Россия с лучшим временем вышла в финал смешанной комбинированной эстафеты 4x100 м на ЧЕ
Павел Самусенко
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Сборная России с лучшим результатом в квалификации вышла в финал чемпионата Европы – 2026 в Париже, Франция, в смешанной комбинированной эстафете 4x100 м.

Россию в предварительных заплывах представили Павел Самусенко, Иван Кожакин, Арина Суркова и Алина Гайфутдинова. Время россиян – 3.43,02 (это лучший результат в квалификации).

Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Смешанная комбинированная эстафета, 4x100 м. Квалификация:

  1. Россия — 3.43,02.
  2. Франция — отставание 1,25.
  3. Великобритания +2,67.
  4. Испания +2,85.
  5. Греция +2,88.
  6. Польша +3,21.
  7. Нидерланды +3,66.
  8. Германия +4,50.

Отметим, что финал данной эстафеты пройдёт сегодня, 11 августа, начало в 21:06 мск.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Микст. Эстафета 4х100 м комплекс
11 августа 2026, вторник. 21:06 МСК
Не началось
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