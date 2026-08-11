Пловец Гирёв рассказал, кто вдохновляет сборную России по плаванию

Российский пловец Иван Гирёв прокомментировал то, что не смог квалифицироваться в полуфинал чемпионата Европы – 2026 в Париже, Франция, на дистанции 100 м вольным стилем. Он показал 13-е время (48,43).

«Не хотел останавливаться после вчерашней двухсотки, можно было побыстрее проплыть, но имеем что имеем. Вчерашний заплыв съел силы. Егор [Корнев] сам про себя скажет, он вдохновляет нашу команду», – передаёт слова Гирёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Лучшим в предварительных заплывах стал олимпийский чемпион 2024 года, действующий чемпион мира на этой дистанции румынский пловец Давид Попович (47,13).