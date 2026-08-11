Пловчиха Гилязова — о Париже: простите, но правда воняет, в Казани всё поновее

Российская пловчиха Ралина Гилязова поделилась своими впечатлениями от Парижа.

«По Парижу уже успела немного погулять, пофоткалась, сувениров накупила. Крыс пока не видела… Насчёт того, что воняет, это правда. Простите, как есть.

Пока не могу точно сказать, какой город лучше, но в Казани мне точно будет комфортнее. Тут иностранцы… У нас как будто всё поновее, мне в Татарстане больше нравится», – сказала Гилязова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта проводится в столице Франции с 29 июля по 16 августа.

Ралина Гилязова является чемпионкой России на дистанции 50 метров брассом.