15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 2. Вечерняя сессия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Пловчиха Гилязова — о Париже: простите, но правда воняет, в Казани всё поновее

Пловчиха Гилязова — о Париже: простите, но правда воняет, в Казани всё поновее
Комментарии

Российская пловчиха Ралина Гилязова поделилась своими впечатлениями от Парижа.

«По Парижу уже успела немного погулять, пофоткалась, сувениров накупила. Крыс пока не видела… Насчёт того, что воняет, это правда. Простите, как есть.

Пока не могу точно сказать, какой город лучше, но в Казани мне точно будет комфортнее. Тут иностранцы… У нас как будто всё поновее, мне в Татарстане больше нравится», – сказала Гилязова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта проводится в столице Франции с 29 июля по 16 августа.

Ралина Гилязова является чемпионкой России на дистанции 50 метров брассом.

Материалы по теме
Россия с лучшим временем вышла в финал смешанной комбинированной эстафеты 4x100 м на ЧЕ
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android