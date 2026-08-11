Пловчиха Гилязова высказалась о своём дебюте на чемпионате Европы

Чемпионка России по плаванию на дистанции 50 метром брассом Ралина Гилязова оценила своё дебютное выступление на чемпионате Европы – 2026.

«Очень счастлива выступать на этих соревнованиях, для меня это дебют на международном уровне, сразу отобралась на взрослый чемпионат Европы после юниорского плавания. Безмерно счастлива.

Расстройства нет никакого, мы с тренером готовились больше на 50 метров, на сотню не рассчитывали особо. И вот всё-таки пробила из 1 минуты 8 секунд, этому я рада», – сказала Гилязова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Сегодня, 11 августа, на ЧЕ-2026 Гилязова продемонстрировала 15-й результат дня на дистанции 100 м брассом и могла квалифицироваться в полуфинальные заплывы, однако по правилам в полуфинал могут выйти только две представительницы одной страны. В 1/2 финала будут выступать россиянки Евгения Чикунова и Юлия Ефимова, показавшие 8-е и 12-е время соответственно.