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«С чемоданов сразу в купальник». Ангелина Мельникова рассказала, как добралась до Загреба

«С чемоданов сразу в купальник». Ангелина Мельникова рассказала, как добралась до Загреба
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Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, двукратная абсолютная чемпионка мира российская гимнастка Ангелина Мельникова сообщила, что она вместе с Анной Калмыковой добралась до Загреба, где выступит на чемпионате Европы — 2026.

Фото: из личного архива Ангелины Мельниковой

«Фух, добрались! Перелёт тяжёлый, конечно, был. Москва – Доха – Загреб. В полёте 12 часов.

Сейчас с чемоданов сразу в купальник и на подиум! А, ну ещё позавтракать надо успеть и накраситься. Сегодня надо предельно аккуратно на подиуме, после таких путешествий лучше прийти в себя, а потом уже гимнастику делать. Поэтому я опробую снаряды, но без сложных элементов и без комбинаций.

Чемоданы пришли, как я рада! А то мы в Дохе бежали с самолёта на самолёт, я думала, что чемоданы не успеют», — написала Мельникова в своём телеграм-канале.

Планово Мельникова должна была вылететь с командой в Загреб 9 августа, однако за два дня до запланированного отъезда федерацию уведомили о невыдаче Ангелине и другим членам сборной хорватской визы. Ситуация разрешилась сегодня, 10 августа.

Чемпионат Европы в Загребе пройдёт с 13 по 23 августа и станет отборочным турниром к чемпионату мира, где будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года.

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