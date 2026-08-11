Илья Леонов: видно, что без сборной России на международных турнирах есть застой

Главный тренер «Локомотива», двукратный чемпион мира по пляжному футболу Илья Леонов высказался об отсутствии сборной России на международных стартах.

«Видно, что без сборной России на международных турнирах есть некоторый застой. Может быть, где-то финансов не хватает. Может быть, Россия была бы готова провести какой-то крупный турнир у себя. И в реальности все в пляжнофутбольном сообществе этого давно ждут. Но понятно, что публично мало кто высказывается. Политика есть политика. Мы привыкли говорить, что спорт вне политики, но всем понятно, что это, конечно, не так», — сказал Леонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.