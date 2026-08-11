Пляжный ФК «Локомотив» может сыграть на международном турнире в октябре 2026 года

Главный тренер «Локомотива», двукратный чемпион мира по пляжному футболу Илья Леонов высказался о перспективах участия своего клуба в ближайших международных турнирах.

«Жду хороших новостей в самом ближайшем будущем. Во время Московского международного кубка у меня состоялся разговор с руководителями клуба «Аланьяспор». В октябре турнир World Winners Cup пройдёт в Турции, и мы вроде бы заручились поддержкой принимающей стороны. «Локомотив» уже готов сыграть в международном турнире, но и для турок это очень важно: все понимают, что там много российских туристов, болельщиков. Для них, конечно, участие российской команды даёт более высокий статус турнира.

Но здесь опять же не всё от нас зависит. Должны быть согласования с международной федерацией и так далее. Вот на днях в футзале сборная Новой Зеландии не вышла на матч против России. Понятно, что организаторы хотят избежать подобных ситуаций. Но мы очень ждём, мы готовы. Надеюсь, в конце октября наше участие в World Winners Cup станет своего рода первой ласточкой с точки возвращения наших команд именно в пляжном футболе», — сказал Леонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.