Егор Корнев — третий в истории на дистанции 50 м баттерфляем

Вчера, 10 августа, чемпион мира 2025 года россиянин Егор Корнев показал результат 22,36 секунды на дистанции 50 м баттерфляем в полуфинале ЧЕ–2026 по водным видам спорта. Это третий результат в истории, а также новый рекорд чемпионата Европы.

Быстрее Корнева в историческом рейтинге только два спортсмена: украинец Андрей Говоров (22,27 — мировой рекорд) и американец Калеб Дрессел (22,35).

Пять лучших результатов в истории, 50 м, баттерфляй:

1. Андрей Говоров (Украина) — 22,27 (WR).

2. Калеб Дрессел (США) — 22,35.

3. Егор Корнев (Россия) — 22,36.

4. Рафаэль Муньос (Испания) — 22,43.

5. Максим Груссе (Франция) — 22,48.