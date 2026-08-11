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«Сборная России победила по праву». Леонов — об итогах ММК-2026 по пляжному футболу

«Сборная России победила по праву». Леонов — об итогах ММК-2026 по пляжному футболу
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Главный тренер «Локомотива», двукратный чемпион мира по пляжному футболу Илья Леонов подвёл итоги Московского международного кубка – 2026. Победу в финале одержала сборная России, обыграв «Локомотив» со счётом 5:1.

«Сборная России в очередной раз доказала, что это одна из сильнейших сборных мира, что она заслуженно входит в топ-3. Сборная победила по праву, закономерно, обыграв и белорусов, и иранцев, и бразильцев, и в конце концов «Локомотив». Хотя, надо сказать, финал нам не очень удался.

Очень здорово, что в наше непростое время Московский международный кубок проходит в столице уже в пятый раз подряд. Хочу поблагодарить и всех организаторов, и всех, кто смог принять участие в турнире, – это представители семи стран! Это дорогого стоит», — сказал Леонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

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