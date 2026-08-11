«В облаках не летаем». Леонов — о победах «Локомотива» над «Кристаллом» в ЧР

Главный тренер «Локомотива», двукратный чемпион мира по пляжному футболу Илья Леонов высказался об игре своего клуба в чемпионате России.

– «Локомотив» по ходу предварительного этапа дважды обыграл действующего чемпиона – «Кристалл» – в напряжённых матчах и идёт на первом месте. Добавляет ли это позитива в преддверии плей-офф?

– Да, это приподнимает настроение. Двух побед в регулярке над «Кристаллом» у нас давно не было. Но мы понимаем, что у соперника отсутствовали и Родриго, и Егор Ремизов. Но это предварительный этап, и пока у нас стоит задача попасть в первую двойку, чтобы не играть четвертьфинал. Но мы понимаем, что медали и кубок будут разыгрываться в Суперфинале. Все мы помним, как в прошлом году «Кристалл» стартовал в Суперфинале с четвёртого места и выиграл плей-офф. Поэтому мы не летаем в облаках, а готовимся к сентябрю, — сказал Леонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.