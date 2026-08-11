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Международная федерация каноэ снимет ограничения с российских атлетов 1 января 2027 года

Международная федерация каноэ снимет ограничения с российских атлетов 1 января 2027 года
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Международная федерация каноэ (ICF) заявила, что снимет все ограничения с российских и белорусских спортсменов с 1 января 2027 года.

«Действующая политика остаётся в силе до 31 декабря 2026 года. С 1 января 2027 года она перестанет действовать и имеющие право на участие российские и белорусские спортсмены, а также персонал смогут выступать, полноценно представляя свои страны. Это включает в себя использование национальной символики, флагов и гимнов», – написано в пресс-релизе на официальном сайте ICF.

На данный момент российские и белорусские каноисты выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

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