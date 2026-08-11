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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 2. Вечерняя сессия
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«До сих пор болят мышцы». Муратори — о том, что побил рекорд Климента Колесникова

«До сих пор болят мышцы». Муратори — о том, что побил рекорд Климента Колесникова
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18-летний французский пловец Натан Муратори прокомментировал своё выдающееся выступление в квалификации на дистанции 200 м на спине в рамках чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта, который проходит в Париже, Франция.

Муратори преодолел дистанцию за 1.54,87 (лучшее время в предварительных заплывах). Тем самым он побил юниорский рекорд мира на этой дистанции, который принадлежал россиянину Клименту Колесникову (1.55, 14). Колесников установил его в 2017 году. Кроме того, это третий лучший результат в истории Франции на данной дистанции.

«Это была моя цель, хотя я знал, что будет тяжело. Я выложился на полную, и это сработало, это невероятно. Переживать это здесь, в Париже, так здорово. Я до сих пор не могу в это поверить, у меня до сих пор болят мышцы. Но это ещё не конец, я хочу выйти в финал», — приводит слова Муратори Lequipe.

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