«До сих пор болят мышцы». Муратори — о том, что побил рекорд Климента Колесникова

18-летний французский пловец Натан Муратори прокомментировал своё выдающееся выступление в квалификации на дистанции 200 м на спине в рамках чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта, который проходит в Париже, Франция.

Муратори преодолел дистанцию за 1.54,87 (лучшее время в предварительных заплывах). Тем самым он побил юниорский рекорд мира на этой дистанции, который принадлежал россиянину Клименту Колесникову (1.55, 14). Колесников установил его в 2017 году. Кроме того, это третий лучший результат в истории Франции на данной дистанции.

«Это была моя цель, хотя я знал, что будет тяжело. Я выложился на полную, и это сработало, это невероятно. Переживать это здесь, в Париже, так здорово. Я до сих пор не могу в это поверить, у меня до сих пор болят мышцы. Но это ещё не конец, я хочу выйти в финал», — приводит слова Муратори Lequipe.