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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 2. Вечерняя сессия
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«Сомневался в себе каждый день и каждую минуту». Якоб Ингебригтсен — о победе на ЧЕ-2026

«Сомневался в себе каждый день и каждую минуту». Якоб Ингебригтсен — о победе на ЧЕ-2026
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Двукратный олимпийский чемпион на дистанциях 1500 м и 5000 м норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен прокомментировал победу на чемпионате Европы – 2026 на коронной дистанции 5000 м. Он преодолел её за 13.15,29.

«За 600 м до финиша я знал, что выиграю. Я просто надеялся, что не слишком устану. Я сомневался в себе каждый день и каждую минуту вплоть до последнего круга, но надежда остаётся всегда. Для меня нет ничего важнее, чем снова стать чемпионом Европы после такой паузы. Даже я не верил, что такое возможно, когда ехал сюда», — приводит слова Ингебригтсена BBC Sport.

Отметим, что до поездки в Бирмингем Ингебригтсен не выступал с осени 2025 года. Якоб перенёс операцию на ахилловом сухожилии.

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