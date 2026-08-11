«Сомневался в себе каждый день и каждую минуту». Якоб Ингебригтсен — о победе на ЧЕ-2026

Двукратный олимпийский чемпион на дистанциях 1500 м и 5000 м норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен прокомментировал победу на чемпионате Европы – 2026 на коронной дистанции 5000 м. Он преодолел её за 13.15,29.

«За 600 м до финиша я знал, что выиграю. Я просто надеялся, что не слишком устану. Я сомневался в себе каждый день и каждую минуту вплоть до последнего круга, но надежда остаётся всегда. Для меня нет ничего важнее, чем снова стать чемпионом Европы после такой паузы. Даже я не верил, что такое возможно, когда ехал сюда», — приводит слова Ингебригтсена BBC Sport.

Отметим, что до поездки в Бирмингем Ингебригтсен не выступал с осени 2025 года. Якоб перенёс операцию на ахилловом сухожилии.