Европейский гимнастический союз считает Мельникову «одним из самых ярких имён» ЧЕ-2026

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) комплиментарно высказался об олимпийской чемпионке 2020 года в командном первенстве, двукратной абсолютной чемпионке мира россиянке Ангелине Мельниковой в своём превью к стартующему в Загребе, Хорватия, чемпионату Европы – 2026 по спортивной гимнастике.

«Лучшие гимнастки Европы готовы бороться за континентальную славу, обещая несколько дней выступлений мирового уровня, захватывающие дух упражнения и незабываемые моменты.

Ангелина Мельникова станет одним из самых ярких имён, за которыми стоит следить в Загребе. Благодаря своему богатому международному опыту и подтверждённым результатам на высшем уровне европейской гимнастики. Мельникова и её товарищи по команде считаются фаворитами этого чемпионата Европы», — говорится в анонсе.

Женские соревнования на ЧЕ-2026 по спортивной гимнастике пройдут с 13 по 16 августа. Мельникова рисковала пропустить их из-за проблем с хорватской визой. Она получила её только вчера, 10 августа.