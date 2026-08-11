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Всемирная федерация кёрлинга продлила отстранение россиян до конца 2026 года

Всемирная федерация кёрлинга продлила отстранение россиян до конца 2026 года
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Совет Всемирной федерации кёрлинга (World Curling) принял решение продлить отстранение России от участия в международных соревнованиях до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс‑служба организации.

«По итогам заседания Совета Всемирной федерации кёрлинга в понедельник (10 августа) Совет проголосовал за сохранение исключения российских спортсменов из взрослых соревнований Всемирной федерации кёрлинга до конца 2026 года.

Принимая это решение, Совет директоров учёл последние рекомендации Международного олимпийского комитета, а также отзывы членов Всемирной федерации кёрлинга и организаторов соревнований 2026 года.

Правление твёрдо убеждено, что возвращение российских взрослых спортсменов создаст серьёзные проблемы для целостности соревнований, и поэтому изменение текущей позиции нецелесообразно.

Правление несёт неоспоримую обязанность поддерживать честность соревнований и обеспечивать их проведение в безопасной и справедливой обстановке. Правление отметило, что Российская федерация кёрлинга ведёт дело в Спортивном арбитражном суде (САS) по поводу своего отстранения от соревнований, и решение САS ожидается в ближайшее время», — говорится в заявлении организации.

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