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В случае победы россиянок на ЧМ по художественной гимнастике прозвучит гимн AIN ОИ-2024

В случае победы россиянок на ЧМ по художественной гимнастике прозвучит гимн AIN ОИ-2024
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Руководитель пресс-службы оргкомитета чемпионата мира по художественной гимнастике Торстен Хартманн рассказал, что в случае победы российских спортсменок на турнире во время церемонии награждения будет звучать музыка, ранее утверждённая Международным олимпийским комитетом (МОК) в качестве гимна нейтральных спортсменов (AIN) на Олимпиаде-2024.

«Будет исполнен нейтральный гимн Игр-2024 года в Париже», — приводит слова Хартманна ТАСС.

На Олимпийских играх — 2024 в Париже гимн AIN звучал в честь победы белорусского прыгуна на батуте Ивана Литвиновича.

18 мая исполком World Gymnastics снял все ограничения с российских спортсменов и допустил их к международным турнирам с флагом и гимном. В конце июля Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) ратифицировал возвращение российской символики на соревнования.

Чемпионат мира — 2026 по художественной гимнастике пройдёт в Германии с 12 по 17 августа.

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