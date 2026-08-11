Британка Кэти Шэнахэн выиграла ЧЕ на дистанции 200 м на спине
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Британская пловчиха Кэти Шэнахэн стала победительницей чемпионата Европы в Париже на дистанции 200 м на спине. Она показала результат 2.06,13.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. 200 м на спине
11 августа 2026, вторник. 19:30 МСК
Окончено
1
Кэти Шэнахэн
Великобритания
2:06.13
2
Камила Родригеш Ребелу
Португалия
+1.49
3
Полин Майе
Франция
+2.50
Второй стала представительница Португалии Камила Ребелу, а тройку замкнула француженка Паулине Маю.
Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Женщины. 200 м на спине. Финал:
- Кэти Шэнахэн (Великобритания) — 2.06,13.
- Камила Ребелу (Португалия) — 2.07,62.
- Полин Майе (Франция) — 2.08,63.
- Лизе Зайдель (Германия) — 2.08,86.
- Эстелья Льюм Тонрат Нольхен (Испания) — 2.09,05.
- Эстер Сабо-Фелтоти (Венгрия) — 2.09,96.
- Авив Барзелай (Израиль) — 2.11, 66.
- Анастасия Шкурдай (Беларусь) — 2.13,03.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
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