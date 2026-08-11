Британка Кэти Шэнахэн выиграла ЧЕ на дистанции 200 м на спине

Британская пловчиха Кэти Шэнахэн стала победительницей чемпионата Европы в Париже на дистанции 200 м на спине. Она показала результат 2.06,13.

Второй стала представительница Португалии Камила Ребелу, а тройку замкнула француженка Паулине Маю.

Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Женщины. 200 м на спине. Финал:

Кэти Шэнахэн (Великобритания) — 2.06,13. Камила Ребелу (Португалия) — 2.07,62. Полин Майе (Франция) — 2.08,63. Лизе Зайдель (Германия) — 2.08,86. Эстелья Льюм Тонрат Нольхен (Испания) — 2.09,05. Эстер Сабо-Фелтоти (Венгрия) — 2.09,96. Авив Барзелай (Израиль) — 2.11, 66. Анастасия Шкурдай (Беларусь) — 2.13,03.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.