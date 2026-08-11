Егор Корнев выиграл золото на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате Европы

Чемпион мира — 2025 в комбинированной эстафете пловец Егор Корнев завоевал золото на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате Европы — 2026 в Париже. Он показал результат 22,52.

Вторым стал француз Максим Груссе (22,54), а бронзовым призёром стал белорусский пловец Григорий Пекарский (22,68).

Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Мужчины. 50 м баттерфляй. Финал:

Егор Корнев (Россия) — 22,52. Максим Груссе (Франция) — 22,54. Григорий Пекарский (Беларусь) — 22,68.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.