Регбист Алексей Коннов вернулся в Россию

22-летний нападающий второй линии Алексей Коннов продолжит карьеру в казанской «Стреле-Ак Барс». Ранее Коннов неоднократно привлекался к тренировкам с основой французского «Кастра» и провёл за неё 10 минут в товарищеском матче.

«Я очень рад приехать в Казань. После пяти лет во Франции меня очень тепло встретили прямо на перроне, с чак-чаком и тюбетейкой. Во Франции у меня не получилось найти подходящий вариант и достойные условия, поэтому одним из вариантов стало возвращение в Россию. Конечно, хотелось попасть именно в топ-клуб, потому что я хочу продолжать прогрессировать», — приводит слова Коннова пресс-служба «Стрелы-Ак Барс».

Коннов является воспитанником российского регби, с 2021 года выступал за молодёжную команду французского «Кастра». В начале 2026 года Коннов был в аренде в «Альби» для получения игровой практики. По окончании аренды стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.