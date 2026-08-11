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Дарья Клепикова заняла четвёртое место на ЧЕ на дистанции 100 м вольным стилем

Дарья Клепикова заняла четвёртое место на ЧЕ на дистанции 100 м вольным стилем
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Российская пловчиха Дарья Клепикова заняла четвёртое место на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате Европы в Париже. Она показала результат 53,11.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. 100 м вольный стиль
11 августа 2026, вторник. 19:42 МСК
Окончено
1
Маррит Стенберген
Нидерланды
51.90
2
Милау Ван Вейк
Нидерланды
+0.81
3
Сара Куртис
Италия
+0.82

Победительницей с рекордом чемпионатов Европы стала Маррит Стенберген (51,90). Второй стала Милау Ван Вейк из Нидерландов (52,71), а третьей — итальянка Сара Куртис — 52,72.

Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Женщины. 100 м вольным стилем. Финал:

  1. Маррит Стенберген (Нидерланды) — 51,90.
  2. Милау Ван Вейк (Нидерланды) — 52,71.
  3. Сара Куртис (Италия) — 52,72.
  4. Дарья Клепикова (Россия) — 53,11

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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