Дарья Клепикова заняла четвёртое место на ЧЕ на дистанции 100 м вольным стилем
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Российская пловчиха Дарья Клепикова заняла четвёртое место на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате Европы в Париже. Она показала результат 53,11.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. 100 м вольный стиль
11 августа 2026, вторник. 19:42 МСК
Окончено
1
Маррит Стенберген
Нидерланды
51.90
2
Милау Ван Вейк
Нидерланды
+0.81
3
Сара Куртис
Италия
+0.82
Победительницей с рекордом чемпионатов Европы стала Маррит Стенберген (51,90). Второй стала Милау Ван Вейк из Нидерландов (52,71), а третьей — итальянка Сара Куртис — 52,72.
Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Женщины. 100 м вольным стилем. Финал:
- Маррит Стенберген (Нидерланды) — 51,90.
- Милау Ван Вейк (Нидерланды) — 52,71.
- Сара Куртис (Италия) — 52,72.
- Дарья Клепикова (Россия) — 53,11
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
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