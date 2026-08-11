Дарья Клепикова заняла четвёртое место на ЧЕ на дистанции 100 м вольным стилем

Российская пловчиха Дарья Клепикова заняла четвёртое место на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате Европы в Париже. Она показала результат 53,11.

Победительницей с рекордом чемпионатов Европы стала Маррит Стенберген (51,90). Второй стала Милау Ван Вейк из Нидерландов (52,71), а третьей — итальянка Сара Куртис — 52,72.

Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Женщины. 100 м вольным стилем. Финал:

Маррит Стенберген (Нидерланды) — 51,90. Милау Ван Вейк (Нидерланды) — 52,71. Сара Куртис (Италия) — 52,72. Дарья Клепикова (Россия) — 53,11

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.