Иван Кожакин стал серебряным призёром чемпионата Европы на дистанции 100 м брассом

Российский пловец Иван Кожакин занял второе место на чемпионате Европы — 2026 в Париже на дистанции 100 м брассом. Он преодолел дистанцию за 58,68, уступив лидеру 0,10.

Победителем стал итальянец Николо Мартиненги с результатом 58,58. Тройку лидеров замкнул ещё один представитель Италии Симоне Черасуоло (58,90).

Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Мужчины. 100 м брасс. Финал:

Николо Мартиненги (Италия) — 58,58. Иван Кожакин (Россия) — 58,68. Симоне Черасуоло (Италия) — 58,90.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.