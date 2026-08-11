Иван Кожакин стал серебряным призёром чемпионата Европы на дистанции 100 м брассом
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Российский пловец Иван Кожакин занял второе место на чемпионате Европы — 2026 в Париже на дистанции 100 м брассом. Он преодолел дистанцию за 58,68, уступив лидеру 0,10.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 100 м брасс
11 августа 2026, вторник. 19:48 МСК
Окончено
1
Николо Мартиненги
Италия
58.58
2
Иван Кожакин
Россия
+0.10
3
Симоне Черасуоло
Италия
+0.32
Победителем стал итальянец Николо Мартиненги с результатом 58,58. Тройку лидеров замкнул ещё один представитель Италии Симоне Черасуоло (58,90).
Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Мужчины. 100 м брасс. Финал:
- Николо Мартиненги (Италия) — 58,58.
- Иван Кожакин (Россия) — 58,68.
- Симоне Черасуоло (Италия) — 58,90.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
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