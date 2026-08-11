Евгения Чикунова вышла в финал на 100 м брассом на ЧЕ, Юлия Ефимова выбыла

Российская пловчиха Евгения Чикунова вышла в финал на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы в Париже. В полуфинале она заняла шестое место, показав результат 1.06,16.

Трёхкратный призёр Олимпиад, шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова в 1/2 финала стала 13-й и не смогла отобраться в финал на этой дистанции.

Первое место в полуфинале заняла британка Ангарад Эванс (1.04,97), вторая — Мона Макшерри из Иордании (1.05,64), а третья — Энели Ефимова из Эстонии (1.05,78).

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.