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Евгения Чикунова вышла в финал на 100 м брассом на ЧЕ, Юлия Ефимова выбыла

Евгения Чикунова вышла в финал на 100 м брассом на ЧЕ, Юлия Ефимова выбыла
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Российская пловчиха Евгения Чикунова вышла в финал на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы в Париже. В полуфинале она заняла шестое место, показав результат 1.06,16.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. 100 м брасс. 1/2 финала
11 августа 2026, вторник. 19:54 МСК
Окончено

Трёхкратный призёр Олимпиад, шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова в 1/2 финала стала 13-й и не смогла отобраться в финал на этой дистанции.

Первое место в полуфинале заняла британка Ангарад Эванс (1.04,97), вторая — Мона Макшерри из Иордании (1.05,64), а третья — Энели Ефимова из Эстонии (1.05,78).

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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