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Алексей Ткачёв и Георгий Смирнов не смогли выйти в финал на 200 м на спине на ЧЕ

Алексей Ткачёв и Георгий Смирнов не смогли выйти в финал на 200 м на спине на ЧЕ
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Российские пловцы Алексей Ткачёв и Георгий Смирнов не смогли выйти в финал на дистанции 200 м на спине на чемпионате Европы в Париже. В полуфинале Смирнов стал 13-м с результатом 1.56,33, а Ткачёв — 14-м (1.56,37).

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 200 м на спине. 1/2 финала
11 августа 2026, вторник. 20:03 МСК
Окончено

С рекордом чемпионатов Европы лидером полуфинала стал Хуберт Кош из Венгрии (1.52,30). Второй — Апостолос Сискос из Греции (1.54,06), а третий — чех Ян Чейка (1.54,40). Финал на дистанции 200 м на спине пройдёт в среду, 12 августа.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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