Алексей Ткачёв и Георгий Смирнов не смогли выйти в финал на 200 м на спине на ЧЕ

Российские пловцы Алексей Ткачёв и Георгий Смирнов не смогли выйти в финал на дистанции 200 м на спине на чемпионате Европы в Париже. В полуфинале Смирнов стал 13-м с результатом 1.56,33, а Ткачёв — 14-м (1.56,37).

С рекордом чемпионатов Европы лидером полуфинала стал Хуберт Кош из Венгрии (1.52,30). Второй — Апостолос Сискос из Греции (1.54,06), а третий — чех Ян Чейка (1.54,40). Финал на дистанции 200 м на спине пройдёт в среду, 12 августа.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.