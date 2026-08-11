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Ефимова высказалась о непопадании в финал на ЧЕ в Париже на 100 м брассом

Ефимова высказалась о непопадании в финал на ЧЕ в Париже на 100 м брассом
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Российская пловчиха Юлия Ефимова, не сумевшая выйти в финал на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы в Париже, объяснила причину такого результата. Шестикратная чемпионка мира в 1/2 финала стала 13-й.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. 100 м брасс. 1/2 финала
11 августа 2026, вторник. 19:54 МСК
Окончено

«У меня не такая форма сейчас, чтобы соревноваться с девчонками, с Женей, с остальными. Надо было всё-таки начинать побыстрее… И закончила как смогла. Время не очень.

Если бы я проплыла чуть быстрее, хотя бы на сотые, примерно как на чемпионате России – уже было бы нормально. А так как смогла, готовлюсь на 50 метров. 50 метров я точно доплыву. Главное старт сделать – и всё в кармане будет», – передаёт слова Ефимовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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