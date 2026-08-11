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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 3. Утренняя сессия
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Ефимова: какая медаль, я вас умоляю, у меня в планах экскурсия по Парижу

Ефимова: какая медаль, я вас умоляю, у меня в планах экскурсия по Парижу
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Трёхкратный призёр Олимпийских игр по плаванию россиянка Юлия Ефимова рассказала о целях на проходящем в эти дни чемпионате Европы в Париже. Ранее россиянка не смогла выйти в финал на 100 м брассом.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. 100 м брасс. 1/2 финала
11 августа 2026, вторник. 19:54 МСК
Окончено

«Медаль? Какая медаль, я вас умоляю. У меня в планах экскурсия по Парижу. Куда-нибудь, на лодочке покататься. Жарко очень, люблю гулять, но тяжело. Немного стрёмно одной гулять девочке.

У меня скорость есть, всё-таки не зря в Америке тренировалась в ярдовом бассейне. Скорость хорошая. Главное старт – дальше скорость хорошая, высокая», – передаёт слова Ефимовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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