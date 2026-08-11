Кожакин: потрясающие ощущения, но Мартиненги в одной десятой — добавляет горчинки

Российский пловец Иван Кожакин высказался о втором месте на чемпионате Европы на дистанции 100 м брассом.

«Потрясающее ощущение. Это моя первая международная медаль крупного старта. Безумно счастлив. Было очень сложно, когда я финишировал, развернулся, смотрю на табло, а там же список сначала не по занятым местам, а по дорожкам, я посмотрел, не мог долго себя найти, а когда увидел рядом со своим результатом второе место, конечно, очень обрадовался.

И только потом увидел результат Николо Мартиненги, что мы с ним разошлись в одной десятой. Она добавляет такой горчинки, но, опять же, это второе место после олимпийского чемпиона. Что может быть круче?» – передаёт слова Кожакина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.