Кожакин: потрясающие ощущения, но Мартиненги в одной десятой — добавляет горчинки
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Российский пловец Иван Кожакин высказался о втором месте на чемпионате Европы на дистанции 100 м брассом.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 100 м брасс
11 августа 2026, вторник. 19:48 МСК
Окончено
1
Николо Мартиненги
Италия
58.58
2
Иван Кожакин
Россия
+0.10
3
Симоне Черасуоло
Италия
+0.32
«Потрясающее ощущение. Это моя первая международная медаль крупного старта. Безумно счастлив. Было очень сложно, когда я финишировал, развернулся, смотрю на табло, а там же список сначала не по занятым местам, а по дорожкам, я посмотрел, не мог долго себя найти, а когда увидел рядом со своим результатом второе место, конечно, очень обрадовался.
И только потом увидел результат Николо Мартиненги, что мы с ним разошлись в одной десятой. Она добавляет такой горчинки, но, опять же, это второе место после олимпийского чемпиона. Что может быть круче?» – передаёт слова Кожакина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
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