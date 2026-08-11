Пловец Кожакин рассказал о планах отобраться в финал Олимпийских игр

Российский пловец Иван Кожакин рассказал о мечте, связанной с Олимпийскими играми.

«Большая цель для меня – отобраться на Олимпийские игры. Считаю, что это уже само по себе большое достижение. Это такая мечта, которая шаг за шагом становится ближе. Если мы посмотрим на прошедшие годы, то финалистов Олимпийских игр на 100-метровке брассом от России не так много было. Поэтому даже попасть в финал будет огромным достижением.

Я всегда стараюсь ставить себе маленькие ступеньки, которые нужно преодолевать. Сначала попадём на Олимпиаду, а там посмотрим на месте. С меня это снимает лишнюю тревожность, которая иногда мешает плыть. Вот как и сейчас было на самом деле: на Европе было сложнее отобраться в финал, чем думать о призовых местах. И когда я отобрался в финал и почувствовал это вдохновение, то, собственно, результат и получился нужный», – передаёт слова Кожакина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.