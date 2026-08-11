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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 3. Утренняя сессия
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Фото: Егор Корнев получил золотую медаль за победу на чемпионате Европы в Париже

Фото: Егор Корнев получил золотую медаль за победу на чемпионате Европы в Париже
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Чемпион мира — 2025 в комбинированной эстафете пловец Егор Корнев получил золотую медаль за победу на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате Европы — 2026 в Париже. Он показал результат 22,52.

Фото: Скриншот из трансляции

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 50 м баттерфляй
11 августа 2026, вторник. 19:37 МСК
Окончено
1
Егор Корнев
Россия
22.52
2
Максим Груссе
Франция
+0.02
3
Григорий Пекарский
Беларусь
+0.16

Вторым стал француз Максим Груссе (22,54), а бронзовым призёром стал белорусский пловец Григорий Пекарский (22,68).

Для российских пловцов золото Корнева стало вторым на этом чемпионате Европы. В понедельник, 10 августа, Илья Бородин стал победителем на дистанции 400 м комплексным плаванием.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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