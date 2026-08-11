Фото: Егор Корнев получил золотую медаль за победу на чемпионате Европы в Париже

Чемпион мира — 2025 в комбинированной эстафете пловец Егор Корнев получил золотую медаль за победу на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате Европы — 2026 в Париже. Он показал результат 22,52.

Фото: Скриншот из трансляции

Вторым стал француз Максим Груссе (22,54), а бронзовым призёром стал белорусский пловец Григорий Пекарский (22,68).

Для российских пловцов золото Корнева стало вторым на этом чемпионате Европы. В понедельник, 10 августа, Илья Бородин стал победителем на дистанции 400 м комплексным плаванием.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.