Выигравший серебро на ЧЕ в Париже пловец Кожакин рассказал о роли бога в своей жизни

Российский пловец Иван Кожакин рассказал о важной роли бога в своей жизни. Сегодня, 11 августа, Кожакин стал вторым на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы.

«Мне помогает бог, конечно же. Я уверен, что именно он меня поднимает до тех высот, на которых я нахожусь, с той целью, чтобы я мог об этом спокойно говорить. Я искренне верю, что всё здесь только благодаря божьей помощи. В Писании написано, что Господь поднимает наименьших, чтобы показать, что сильнейшие мира сего на самом деле слабее, чем мы думаем. То есть если на меня посмотреть: ну, магаданец, спортсмен 28 лет, что можно сказать?

Я вообще не особо мышечный, если сравнивать с ребятами, они все огромные «быки». Но Господь выбирает слабейших, чтобы посрамить сильнейших. Разговоры с батюшкой? Я в этом плане немного другой конфессии, поэтому у меня есть личное общение с Господом. И я вдохновляюсь, молюсь.

Но вообще у нас в сборной есть и психолог, которая тоже потрясающую, огромную работу проделывает с нами, спортсменами. И с ней мы тоже общались перед стартом, она много чего нам посоветовала, сказала. Ей огромное спасибо. Поэтому мы стараемся пользоваться всем, что нам дают в сборной», – передаёт слова Кожакина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.