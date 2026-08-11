Арина Суркова и Александра Кузнецова прошли в финал на дистанции 50 м баттерфляем на ЧЕ

Российские пловчихи Арина Суркова и Александра Кузнецова вышли в финал на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате Европы в Париже. В полуфинале Суркова стала второй с результатом 25,44, а Кузнецова седьмой — 25,85. Также седьмой стала Ангелина Кёлер из Германии.

Лидером стала представительница Швеции Сара Шёстрем. Её время — 25,12. Тройку лидеров замкнула Рос Ваноттердейк из Бельгии (25,45). Финал на этой дистанции состоится в среду, 12 августа.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.