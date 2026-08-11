15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 3. Утренняя сессия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
12:35 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Арина Суркова и Александра Кузнецова прошли в финал на дистанции 50 м баттерфляем на ЧЕ

Арина Суркова и Александра Кузнецова прошли в финал на дистанции 50 м баттерфляем на ЧЕ
Комментарии

Российские пловчихи Арина Суркова и Александра Кузнецова вышли в финал на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате Европы в Париже. В полуфинале Суркова стала второй с результатом 25,44, а Кузнецова седьмой — 25,85. Также седьмой стала Ангелина Кёлер из Германии.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. 50 м баттерфляй. 1/2 финала
11 августа 2026, вторник. 20:25 МСК
Окончено

Лидером стала представительница Швеции Сара Шёстрем. Её время — 25,12. Тройку лидеров замкнула Рос Ваноттердейк из Бельгии (25,45). Финал на этой дистанции состоится в среду, 12 августа.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Российский пловец выиграл мгновение и стал чемпионом Европы. Корнев — король!
Российский пловец выиграл мгновение и стал чемпионом Европы. Корнев — король!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android