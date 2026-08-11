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Пловец Ткачёв высказался о своём выступлении на ЧЕ в Париже

Пловец Ткачёв высказался о своём выступлении на ЧЕ в Париже
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Пловец Алексей Ткачёв, не сумевший выйти в финал на дистанции 200 м на спине на чемпионате Европы в Париже, высказался о своём заплыве. Ткачёв стал 14-м (1.56,37).

«Хорошее время, думал, сначала думал, получше. В итоге – не очень. Причины – пока не знаю, сейчас будем разбирать с тренером, что было не так.

200 метров в начале соревновательной программы – это очень хорошо, какие-то погодные минусы роль сыграть не успели свою. Тем более у нас свой штаб врачей, все моменты продумали, приспособились к ним», – передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

На этой дистанции также участвовал Георгий Смирнов, заняв в полуфинале 13-е место (1.56,33).

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