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Егор Корнев с третьим результатом вышел в финал на дистанции 100 м вольным стилем на ЧЕ

Егор Корнев с третьим результатом вышел в финал на дистанции 100 м вольным стилем на ЧЕ
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Чемпион мира — 2025 в комбинированной эстафете пловец Егор Корнев вышел в финал на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате Европы в Париже. В полуфинале он стал третьим с результатом 47,27.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 100 м вольный стиль. 1/2 финала
11 августа 2026, вторник. 20:32 МСК
Окончено

Ещё один россиянин Александр Щёголев занял 11-е место (48,31) и не смог выйти в финал. Лидером полуфинала стал Давид Попович из Румынии. Его время — 46,72. Второй — испанец Лука Хук Ле Генедаль (47,26). Финал состоится в среду, 12 августа.

Ранее сегодня Егор Корнев стал победителем на дистанции 50 м баттерфляем.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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