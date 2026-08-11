Егор Корнев с третьим результатом вышел в финал на дистанции 100 м вольным стилем на ЧЕ

Чемпион мира — 2025 в комбинированной эстафете пловец Егор Корнев вышел в финал на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате Европы в Париже. В полуфинале он стал третьим с результатом 47,27.

Ещё один россиянин Александр Щёголев занял 11-е место (48,31) и не смог выйти в финал. Лидером полуфинала стал Давид Попович из Румынии. Его время — 46,72. Второй — испанец Лука Хук Ле Генедаль (47,26). Финал состоится в среду, 12 августа.

Ранее сегодня Егор Корнев стал победителем на дистанции 50 м баттерфляем.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.