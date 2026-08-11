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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 3. Утренняя сессия
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Пловец Кожакин рассказал о проблемах со спортивной инфраструктурой в родном Магадане

Пловец Кожакин рассказал о проблемах со спортивной инфраструктурой в родном Магадане
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Российский пловец Иван Кожакин, завоевавший серебро на чемпионате Европы в Париже, рассказал о проблемах со спортивной инфраструктурой в родном Магадане.

«Я дома тренируюсь в 25-метровом бассейне, где могу. Я давно говорю: «Пожалуйста, постройте в Магадане полтинник». Мне отвечают, что это пока невозможно. Говорят: «Обратись к президенту федерации Магаданской области». А я как бы сам являюсь президентом нашей федерации…

На самом деле многое кажется невозможным, в том числе и серебро Магадана на Европе. Поэтому искренне верю, что когда-нибудь моя мечта, в том числе и как магаданского функционера, чтобы в Магадане появился 50-метровый бассейн, она осуществится. Потому что полтинник – это всегда развитие, это всегда про спорт, про результаты», – передаёт слова Кожакина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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