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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 3. Утренняя сессия
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Кожакин — о Пити: он приземлился к нам сюда, в человечество, только набирает обороты

Кожакин — о Пити: он приземлился к нам сюда, в человечество, только набирает обороты
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Российский пловец Иван Кожакин высказался о том, что на чемпионате Европы на дистанции 100 м брассом обошёл британца Адама Рэмсея-Пити.

«У меня получилось и медаль выиграть, и Адама Пити обыграть, поэтому я на самом деле об этом не думал. Потому что, как говорил раньше, Пити немного приземлился сейчас к нам сюда, в человечество. Он вернулся и пока только набирает обороты, но, судя по его результатам, по тому, как он прогрессирует от старта к старту, старается, по крайней мере, тренируется.

Я думаю, что в будущем на этапах Кубка мира, на крупных соревнованиях, особенно на отборе на Олимпиаду, я уверен, что Адам не сдастся, будет работать, и там уже, конечно, будет очень сложно против него.

На самом деле я об этом думал уже на «Сетеколе», турнире семи холмов. И уже тогда я понимал, что он такой же спортсмен, такой же соперник, как и все остальные. Когда ты встаёшь на дорожку, выкладываешься на 100%, ты об этом совершенно не думаешь.

В том числе сейчас моё серебро никак не обусловлено тем, что Пити где-то сзади. Я искренне доволен своим результатом. И небольшая горечь у меня остаётся от того, что не получилось победить, но это всегда так», – передаёт слова Кожакина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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