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Итальянка Симона Квадарелла стала победительницей ЧЕ на дистанции 800 м вольным стилем

Итальянка Симона Квадарелла стала победительницей ЧЕ на дистанции 800 м вольным стилем
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Итальянская пловчиха Симона Квадарелла стала победительницей на дистанции 800 м вольным стилем на чемпионате Европы, который проходит в Париже. Её результат — 8.15,55.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. 800 м вольный стиль
11 августа 2026, вторник. 20:53 МСК
Окончено
1
Симона Квадарелла
Италия
8:15.55
2
Изабель Гозе
Германия
+2.89
3
Майя Вернер
Германия
+7.00

Второй стала немка Изабель Гозе (8.18,44), тройку призёров замкнула ещё одна представительница Германии Майя Вернер (8.22,55).

Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Женщины, 800 м, вольный стиль:

1. Симона Квадарелла (Италия) – 8.15,55.

2. Изабель Гозе (Германия) – 8.18,44.

3. Майя Вернер (Германия) – 8.22,55.

4. Артемис Василаки (Греция) — 8.26,38.

5. Вивиен Якль (Венгрия) — 8.26,91.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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