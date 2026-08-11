Итальянка Симона Квадарелла стала победительницей ЧЕ на дистанции 800 м вольным стилем
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Итальянская пловчиха Симона Квадарелла стала победительницей на дистанции 800 м вольным стилем на чемпионате Европы, который проходит в Париже. Её результат — 8.15,55.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. 800 м вольный стиль
11 августа 2026, вторник. 20:53 МСК
Окончено
1
Симона Квадарелла
Италия
8:15.55
2
Изабель Гозе
Германия
+2.89
3
Майя Вернер
Германия
+7.00
Второй стала немка Изабель Гозе (8.18,44), тройку призёров замкнула ещё одна представительница Германии Майя Вернер (8.22,55).
Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Женщины, 800 м, вольный стиль:
1. Симона Квадарелла (Италия) – 8.15,55.
2. Изабель Гозе (Германия) – 8.18,44.
3. Майя Вернер (Германия) – 8.22,55.
4. Артемис Василаки (Греция) — 8.26,38.
5. Вивиен Якль (Венгрия) — 8.26,91.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
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