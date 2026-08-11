Итальянка Симона Квадарелла стала победительницей ЧЕ на дистанции 800 м вольным стилем

Итальянская пловчиха Симона Квадарелла стала победительницей на дистанции 800 м вольным стилем на чемпионате Европы, который проходит в Париже. Её результат — 8.15,55.

Второй стала немка Изабель Гозе (8.18,44), тройку призёров замкнула ещё одна представительница Германии Майя Вернер (8.22,55).

Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Женщины, 800 м, вольный стиль:

1. Симона Квадарелла (Италия) – 8.15,55.

2. Изабель Гозе (Германия) – 8.18,44.

3. Майя Вернер (Германия) – 8.22,55.

4. Артемис Василаки (Греция) — 8.26,38.

5. Вивиен Якль (Венгрия) — 8.26,91.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.