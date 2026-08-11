Корнев — о победе на чемпионате Европы: ожидания не оправдались

Чемпион мира — 2025 в комбинированной эстафете пловец Егор Корнев, завоевавший золото на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате Европы — 2026, высказался о негативных моментах заплыва.

«Нормальный результат, в принципе, пойдёт, я доволен. Рекорд хотел, но не всегда у нас получается то, что хочется. Надо это признать. Вот такое бывает. Позитива больше.

После финиша было не разочарование, я просто думал, что мы плывём побыстрее, потому что трибуны так заводили, и я уже думал, что мы там нормально летим. Оказалось похуже, чем они кричали. Ожидания не оправдались», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.