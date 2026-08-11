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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 3. Утренняя сессия
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Корнев — о победе на чемпионате Европы: ожидания не оправдались

Корнев — о победе на чемпионате Европы: ожидания не оправдались
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Чемпион мира — 2025 в комбинированной эстафете пловец Егор Корнев, завоевавший золото на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате Европы — 2026, высказался о негативных моментах заплыва.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 50 м баттерфляй
11 августа 2026, вторник. 19:37 МСК
Окончено
1
Егор Корнев
Россия
22.52
2
Максим Груссе
Франция
+0.02
3
Григорий Пекарский
Беларусь
+0.16

«Нормальный результат, в принципе, пойдёт, я доволен. Рекорд хотел, но не всегда у нас получается то, что хочется. Надо это признать. Вот такое бывает. Позитива больше.

После финиша было не разочарование, я просто думал, что мы плывём побыстрее, потому что трибуны так заводили, и я уже думал, что мы там нормально летим. Оказалось похуже, чем они кричали. Ожидания не оправдались», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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