15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 3. Утренняя сессия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
12:35 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная России стала бронзовым призёром в смешанной эстафете на чемпионате Европы

Сборная России стала бронзовым призёром в смешанной эстафете на чемпионате Европы
Комментарии

Сборная России стала бронзовым призёром смешанной комбинированной эстафеты 4х100 м на чемпионате Европы — 2026 в Париже. В состав команды вошли Климент Колесинков, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Александра Кузнецова. Время россиян — 3.41,52.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Микст. Эстафета 4х100 м комплекс
11 августа 2026, вторник. 21:06 МСК
Окончено
1
Франция
2
Нидерланды
3
Россия

Победителями эстафеты стали спортсмены из Франции с результатом 3.39,64. Команда Нидерландов заняла второе место (3.40,92).

Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Микст. Эстафета 4х100 м:

  1. Франция — 3.39,64.
  2. Нидерланды — 2.40,92.
  3. Россия — 3.41,52.
  4. Великобритания — 3.41,71.
  5. Германия — 3.43,00.
  6. Испания — 3.45,10.
  7. Греция — 3.45,10.
  8. Польша — 3.46,37.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Российский пловец выиграл мгновение и стал чемпионом Европы. Корнев — король!
Российский пловец выиграл мгновение и стал чемпионом Европы. Корнев — король!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android