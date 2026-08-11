Сборная России стала бронзовым призёром в смешанной эстафете на чемпионате Европы

Сборная России стала бронзовым призёром смешанной комбинированной эстафеты 4х100 м на чемпионате Европы — 2026 в Париже. В состав команды вошли Климент Колесинков, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Александра Кузнецова. Время россиян — 3.41,52.

Победителями эстафеты стали спортсмены из Франции с результатом 3.39,64. Команда Нидерландов заняла второе место (3.40,92).

Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Микст. Эстафета 4х100 м:

Франция — 3.39,64. Нидерланды — 2.40,92. Россия — 3.41,52. Великобритания — 3.41,71. Германия — 3.43,00. Испания — 3.45,10. Греция — 3.45,10. Польша — 3.46,37.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.