Корнев — о рекорде мира: его главное не спугнуть, потому что провоцирует на эмоции

Чемпион мира — 2025 в комбинированной эстафете пловец Егор Корнев, завоевавший золото на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате Европы — 2026, высказался на тему рекорда мира.

«С рекордом, его же главное не спугнуть, потому что он провоцирует на какие-то лишние эмоции. И когда человек эти эмоции тратит… Рекорд съедает силы и потом отдаляется от себя.

И тут самое главное – его не «дёрнуть». Не обращай внимания, говори, что тебе всё равно. Это такой психологический приёмчик. И ты себя переборешь от лишнего волнения, переживания», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.