Корнев — о рекорде мира: его главное не спугнуть, потому что провоцирует на эмоции
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Чемпион мира — 2025 в комбинированной эстафете пловец Егор Корнев, завоевавший золото на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате Европы — 2026, высказался на тему рекорда мира.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 50 м баттерфляй
11 августа 2026, вторник. 19:37 МСК
Окончено
1
Егор Корнев
Россия
22.52
2
Максим Груссе
Франция
+0.02
3
Григорий Пекарский
Беларусь
+0.16
«С рекордом, его же главное не спугнуть, потому что он провоцирует на какие-то лишние эмоции. И когда человек эти эмоции тратит… Рекорд съедает силы и потом отдаляется от себя.
И тут самое главное – его не «дёрнуть». Не обращай внимания, говори, что тебе всё равно. Это такой психологический приёмчик. И ты себя переборешь от лишнего волнения, переживания», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
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