Пловец Корнев высказался о квалификации в финал 100-метровки вольным стилем на ЧЕ в Париже

Чемпион Европы на 50 м баттерфляем, российский пловец Егор Корнев высказался о квалификации в финал на дистанции 100 м вольным стилем на ЧЕ в Париже.

«Сотку проплыл нормально, всё хорошо. Моя задача была просто в финал попасть. То есть мне сказали: давай там не упирайся, но и не расслабляйся. И вот где-то по серединке и проплыли.

Контролировал соперников, смотрю — румын плывёт, всё нормально. Я уже понимаю, что он темп добавляет, но и я понимаю, к какому времени плыву. Для меня этого будет достаточно. Моё плавание всё равно идёт от первой половины. То есть я первую половину вырываюсь, потом держимся. Метров за 10 уже начинаю погибать. Это вообще просто что-то с чем-то уже», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.