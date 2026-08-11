15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 3. Утренняя сессия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
12:35 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Пловец Корнев высказался о квалификации в финал 100-метровки вольным стилем на ЧЕ в Париже

Пловец Корнев высказался о квалификации в финал 100-метровки вольным стилем на ЧЕ в Париже
Комментарии

Чемпион Европы на 50 м баттерфляем, российский пловец Егор Корнев высказался о квалификации в финал на дистанции 100 м вольным стилем на ЧЕ в Париже.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 100 м вольный стиль. 1/2 финала
11 августа 2026, вторник. 20:32 МСК
Окончено

«Сотку проплыл нормально, всё хорошо. Моя задача была просто в финал попасть. То есть мне сказали: давай там не упирайся, но и не расслабляйся. И вот где-то по серединке и проплыли.

Контролировал соперников, смотрю — румын плывёт, всё нормально. Я уже понимаю, что он темп добавляет, но и я понимаю, к какому времени плыву. Для меня этого будет достаточно. Моё плавание всё равно идёт от первой половины. То есть я первую половину вырываюсь, потом держимся. Метров за 10 уже начинаю погибать. Это вообще просто что-то с чем-то уже», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Российский пловец выиграл мгновение и стал чемпионом Европы. Корнев — король!
Российский пловец выиграл мгновение и стал чемпионом Европы. Корнев — король!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android